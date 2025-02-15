مستشار حكومي: خطة 2025 شملت المناطق الزراعية في ذي قار بأعمال الجهد الخدمي

2025-02-15 10:45:02 - المصدر: واع

ذي قار – واع – نصار الحاجأكد مستشار رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع ناصر تركي، اليوم السبت، شمول 13 منطقة زراعية في محافظة ذي قار بأعمال الجهد الخدمي ضمن خطة 2025، فيما بين أن المناطق التي لم تشمل منذ عشرات السنين سوف تشمل بمشاريع الجهد.وقال تركي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بعمل الجهد الخدمي في المناطق المحرومة التي تقع أكثرها في الأطراف"، مشيراً الى أن "بعض المناطق المحرومة التي لم تشمل منذ عشرات السنين سوف تشمل بمشاريع الجهد لأنها مأهولة بالسكان ومناطق كبيرة تقدر بآلاف العشرات من المواطنين".وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه أيضاً بتضمين 13 منطقة بمحافظة ذي قار بخطة 2025 بأعمال الجهد الخدمي وتوفير الخدمات المتكاملة لها، وهي 5 مناطق في مركز المحافظة و6 مناطق في الأقضية والنواحي، بالإضافة الى مشروعين في القرى والأرياف لإنشاء طرق ومركز صحي ومدرسة".وأوضح أن "خطة 2025 شملت المناطق الزراعية في المحافظة بأعمال الجهد الخدمي"، مشيراً إلى أن "المناطق التي تمت المباشرة بها حتى الآن هي منطقتا الشوفة والسبل في مركز المحافظة وحي الصادق في الغراف، وكذلك منطقة المجري في قضاء الفهود".