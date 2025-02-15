انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق العراق المحلية: 610 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21

2025-02-15 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تنشر "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي شهدت انخفاضا طفيفا بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا وفق التالي:

- الأونصة العالمية: 2882 دولارًا

- الأسعار المحلية للمثقال:

- عيار 21: 610 آلاف دينار

- عيار 18: 522 ألف دينار

- عيار 22: 639 ألف دينار

عيار 24: 697 ألف دينار

- سعر الليرة الذهبية (عيار 21): 610 آلاف دينار

فيما سجلت الأسعار في الأسواق المحلية:

بغداد: 150,250 دينارًا

كردستان: 150,300 دينارًا

ويعزو مختصون هذا الارتفاع إلى تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية.