انخفاض طفيف بأسعار الذهب في أسواق العراق المحلية: 610 آلاف دينار لكل مثقال عيار 21
2025-02-15 10:45:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم - بغداد
تنشر "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي شهدت انخفاضا طفيفا بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا وفق التالي:
- الأونصة العالمية: 2882 دولارًا
- الأسعار المحلية للمثقال:
- عيار 21: 610 آلاف دينار
- عيار 18: 522 ألف دينار
- عيار 22: 639 ألف دينار
عيار 24: 697 ألف دينار
- سعر الليرة الذهبية (عيار 21): 610 آلاف دينار
فيما سجلت الأسعار في الأسواق المحلية:
بغداد: 150,250 دينارًا
كردستان: 150,300 دينارًا
ويعزو مختصون هذا الارتفاع إلى تقلبات الأسواق العالمية وزيادة الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية.