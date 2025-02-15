2025-02-15 11:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت دوريات نجدة الكندي الأول، التابعة لقيادة شرطة بغدادالرصافة، يوم السبت، من إلقاء القبض على متهم بتهمة الابتزاز الإلكتروني بحق فتاة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية جاءت بعد أن استنجد أحدالمواطنين بالدورية، مبلغاً عن تعرض ابنة شقيقته للابتزاز من قبل شخص معروف لديها،حيث قام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبلغاًمالياً".

وأشار المصدر، إلى "تشكيل فريق عمل أمني، ونُصب كمين محكم في منطقةشارع فلسطين، أسفر عن الإطاحة بالمتهم وإلقاء القبض عليه، وخلال التحقيقات الأوليةاعترف المتهم بجريمته".

وأضاف المصدر، أن "القوات الأمنية سلمت المتهم إلى مركز الشرطةلاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".