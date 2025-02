بالصور: محافظ ذي قار يتابع أعمال توسعة وتأهيل شارع الثورة في الناصرية

2025-02-15 11:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تابع محافظ ذي قار، السيد مرتضى الإبراهيمي، سير أعمال توسعة وتأهيل شارع الثورة في مدينة الناصرية، مشددًا على أهمية المشروع في تحسين الواقع الخدمي والمروري بالمدينة. وأكد الإبراهيمي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، داعيًا الشركة المنفذة إلى تكثيف جهودها...

