بالصور: صندوق إعمار ذي قار يكشف عن تقدم العمل في إنجاز بوابة الناصرية بطراز سومري

2025-02-15 11:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد رئيس صندوق إعمار محافظة ذي قار، المهندس محمد جواد الزيدي، استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء بوابة مدينة الناصرية، وتطوير الطريق الجنوبي المؤدي إلى محافظة البصرة. وأوضح الزيدي في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن المشروع يحقق نسب إنجاز متقدمة، وفق مواصفات هندسية...

