2025-02-15 11:50:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تعرض أربعة أشخاص لإصابات بليغة جراء حادث تصادم بين شاحنتين كبيرتين جنوب مدينة الناصرية على الطريق السريع الذي يربط بين محافظة ذي قار والبصرة. وأكد مصدر في شرطة ذي قار لشبكة أخبار الناصرية أن الحادث وقع بسبب السرعة المفرطة لأحد السائقين، مما أدى إلى تصادم الشاحنتين بشكل عنيف....

The post تصادم شاحنتين جنوب الناصرية يُسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح بليغة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.