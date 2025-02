أمطار رعدية في انتظار ذي قار غدا الأحد بسبب منخفض جوي

2025-02-15 12:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:تشير التوقعات الجوية إلى أن محافظة ذي قار ستشهد غداً الأحد تأثير منخفض جوي قادم من البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى حالة من الأمطار الرعدية. وفي تصريح لشبكة أخبار الناصرية أكد مدير الأنواء الجوية في الناصرية أحمد كريم، أن المنخفض الجوي سيؤثر بشكل مباشر على مختلف مناطق المحافظة،...

