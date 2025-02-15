2025-02-15 13:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عدد من الشخصيات السياسية العراقية، يوم السبت، تأسيس"التجمع المدني الوطني العراقي"، وهو تجمع انتخابي جديد يحمل شعار"العدالة والمساواة وعدم عسكرة المجتمع".

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن التجمع يهدف إلى تعزيز قيم المواطنةوالدولة المدنية، كما يضم التجمع شخصيات سياسية بارزة، من بينها إياد علاوي، صالحالمطلك، رائد فهمي، وزير الصحة الأسبق جعفر علاوي، هناء ادور وعدنان الدنبوس، إلىجانب شخصيات أخرى من مختلف الاتجاهات السياسية والمدنية.

وألقى القيادي في التجمع الجديد عدنان الدنبوس، كلمة أعلن خلالها خلالها إطلاق هذا التجمع، الذي قال إنه تأسس بناءً على جهود إياد علاوي وعدد من الشخصيات العراقية البارزة.

وأكد الدنبوس أن جميع المشاركين في التجمع اتفقوا على اختيار إياد علاوي رئيسًا للتجمع، مشيرًا إلى أن هذا الخطوة جاءت انطلاقًا من الإيمان العميق بأن العراق يستحق دولة تقوم على العدل والمساواة.

وأضاف أن العراق قد دفع ثمنًا باهظًا نتيجة السياسات الخاطئة والمحاصصة الطائفية، وأنه لا بديل اليوم عن مشروع وطني شامل يعيد للعراق استقراره وقوته.

وتابع أن التجمع الوطني العراقي يهدف إلى تحقيق سيادة القانون بعيدًا عن التدخلات الخارجية، ويعبر عن الإرادة الوطنية ضمن إطار الدستور والقانون، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية.

ودعا الدنبوس أبناء العراق إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع هذا المشروع الوطني لتحويله إلى واقع، مؤكدًا أن الأحزاب المنضوية تحت هذا التجمع قد انتخبت إياد علاوي رئيسًا لهذا المشروع الوطني.

ويأتي هذا الإعلان في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلةالزمع إقامتها نهاي العام الحالي، حيث يسعى التجمع إلى تقديم رؤية سياسية جديدةتركز على ترسيخ مبادئ المواطنة وتحقيق التنمية المستدامة في العراق، بحسب ما ذكرهالقائمون في المؤتمر.