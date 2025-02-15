‌‏الحسان يصل الى صلاح الدين ويؤكد أهمية إعادة إعمار المواقع التراثية

2025-02-15 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - فليح العبيديوصل ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، اليوم السبت، الى محافظة صلاح الدين، فيما أكد أهمية استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة لإعادة إعمار المواقع التراثية.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، أجرى جولة ميدانية في قضاء سامراء برفقة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، ووزير التربية إبراهيم النامس، للاطلاع على المشاريع التنموية والتراثية في المدينة".وأضاف أنه "خلال الجولة، زار الوفد العتبة العسكرية المقدسة، والتقى الأمين العام للعتبة نافع جميل خلف حيث استمعوا إلى شرح مفصّل عن الجهود المبذولة في تأهيل المرقد والمقتربات المحيطة به، بما يسهم في تعزيز السياحة الدينية في المدينة".وأضاف أن "الحاضرين أكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة لدعم مشاريع البنى التحتية وإعادة إعمار المواقع التراثية، لما تمثّله سامراء من أهمية تاريخية وحضارية على المستويين المحلي والدولي".