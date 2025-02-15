وزير الكهرباء: نعمل مع شركات عالمية لزيادة الإنتاج إلى 35 ألف ميغاواط

2025-02-15 13:35:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، أن وزارة الكهرباء تعمل مع شركات عالمية لإنتاج 35 ألف ميغاواط.وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "تم إطلاق الحملة الأولى للاستثمار في مجال المحطات البخارية التي توزع على عموم المحافظات من الجنوب الى الشمال وتصل بطاقات إنتاجية 15 ألف ميغاواط وستسهم في سد النقص الحاصل في منظومة الطاقة الكهربائية".وأشار الى أن "الوزارة اعتمدت ضمن الخطة الاستراتيجية على الوقود المحلي المتوفر النفط الأسود أو الخام مع مراعاة المواصفات البيئية للحفاظ على البيئة، وستكون هناك فرصة لجميع المستثمرين سواء العالمية أو المحلية وبشفافية كبيرة وفق موديل مالي معد من قبل فريق متخصص من الاستشاريين الحكوميين".وأضاف أن" هذه واحدة من الخطوات التي ستسهم في تحسين كبير في واقع الكهرباء سبقتها عقود لوزارة الكهرباء في هذه الحكومة تصل الى 15 ألف ميغاواط"، لافتاً الى أن "وزار الكهرباء تعمل ضمن المحور الأخير من إجراءاتها مع شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنز على إنتاج بحدود 35 ألف ميغاواط ".وتابع أن "إنجاز المحطات البخارية تحتاج الى ثلاث سنوات ونصف الى 5 سنوات والمبالغ المخصصة تعتمد على الموديل المالي الذي يكون جزءاً منه يتعلق بالاستثمار، والآخر يتعلق بالقروض، والجزء الثالث من الموديل المالي يتعلق بالتنفيذ المباشر ووفق العروض التي تقدم، وسيكون لدينا موديل مالي واضح لتمويل هذه المشاريع".