2025-02-15 13:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن شمول أكثر من سبعة ملايين مستفيد من إعانة الحماية الاجتماعية بـالسلة الغذائية الإضافية.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، في بيان له تلقته "بغداد اليوم"، ان "توزيع السلة الغذائية الإضافية سيبدأ غدا الأحد الموافق 16 شباط 2025، فيما سيتم صرف الحصة الشهرية من البطاقة التموينية يوم 20 شباط 2025، لضمان حصول المواطنين على دعم غذائي مضاعف قبل حلول الشهر الكريم.

وأكد الموسوي، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا بشكل منظم وسلس، داعيا المستفيدين إلى متابعة اعلان المواعيد المحددة لاستلام حصصهم".

يذكر ان هذا الاجراء يأتي من ضمن استعدادات الحكومة لدعم الأسر المحتاجة قبيل شهر رمضان، ولتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية الهادفة إلى دعم الأسر المحتاجة، حيث يشهد هذا الشهر زيادة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية.