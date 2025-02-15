2025-02-15 13:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد المدير الفني للاتحاد العراقي لكرة القدم الإسباني الجنسية "كارلوس رودريغيز" أنه وفريقه تمكنوا من إنشاء قاعدة بيانات لأكثر من 230 لاعباً تحت سن 16 عاماً بإمكانهم الآن الخضوع للاختبار قبيل انضمامهم إلى منتخب الناشئين المقبل .وقال في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الطاقمَ الفنيَّ المختص بمتابعة مباريات دوري تحت 16 عاماً تابع الكثير من المباريات في العديد من المحافظات العراقيّة، وتصوير مباريات 24 فريقاً من أصل 28 مشاركاً في الدوري العراقيّ ".وبيّن أن 230" لاعباً تمّ استكشافهم وهم جاهزون الآن للاختبارِ في المنتخبِ الوطنيّ العراقيّ الجديد تحت 16 عاماً بغية اختيار الأفضل منهم لارتداءِ قميصِ المنتخب الوطنيّ للناشئين في استحقاقه المُقبل ".