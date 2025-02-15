2025-02-15 13:45:42 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

آلاف المغيبين بسجون الإقليم مصيرهم مجهول .. المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان





طالب المجلس العربي الموحد في كركوك بتطبيق قانون العفو العام في إقليم كردستان باعتباره قانونًا اتحاديًا يشمل جميع المحافظات.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن عدم تطبيق القانون في الإقليم يعد ظلمًا للمحكومين هناك ومخالفًا للدستور العراقي ، مؤكدًا أن مصير آلاف المغيبين العرب في سجون الإقليم لا يزال مجهولًا.

كما دعا أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة كركوك إلى الضغط على سلطات الإقليم لحل هذا الملف وجعله شرطًا لاستمرار الحكومة المحلية.



