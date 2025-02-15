رئيس الوزراء يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني التنسيق الأمني بين البلدين

2025-02-15 14:35:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع مستشار الأمن القومي البريطاني التنسيق الأمني بين البلدين.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل بمقرّ إقامته في ميونخ، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول. وبحث معه العلاقات الثنائية، والتنسيق الأمني بين البلدين في ضوء الإعلان الدفاعي الأمني المشترك الذي تم أثناء زيارة سيادته إلى بريطانيا الشهر الماضي".

من جانبه، نقل باول لرئيس مجلس الوزراء تحيات نظيره البريطاني السيد كير ستارمر، مؤكداً "نجاح زيارته السابقة إلى بريطانيا، وحرص بلاده على التنسيق مع العراق في مختلف القضايا، ولاسيما ما يخصّ المنطقة والأحداث الجارية فيه".