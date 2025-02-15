السوداني يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين البلدين

2025-02-15 14:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، مع مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني بين البلدين.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وتلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم السبت، بمقرّ إقامته في ميونخ، مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول".

وأضاف، ان "اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والتنسيق الأمني بين البلدين في ضوء الإعلان الدفاعي الأمني المشترك الذي تم أثناء زيارة سيادته إلى بريطانيا الشهر الماضي".

وأشار الى، ان "مستشار الأمن القومي البريطاني نقل لرئيس مجلس الوزراء تحيات نظيره البريطاني كير ستارمر"، مؤكداً "نجاح زيارته السابقة إلى بريطانيا، وحرص بلاده على التنسيق مع العراق في مختلف القضايا، ولاسيما ما يخصّ المنطقة والأحداث الجارية فيها".