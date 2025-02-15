بعد 11 سنة من الاختطاف .. إقليم كوردستان يعلن تحرير فتاة ايزيدية

2025-02-15 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان، يومالسبت، تحرير فتاة إيزيدية من قبضة تنظيم "داعش"، بعد مرور 11 سنة علىاختطافها.

وقال مدير الدائرة، حسين قائدي، في لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة التيتنحدر من قضاء سنجار، تم العثور عليها في إحدى الدول المجاورة للعراق، حيث تماستقبالها اليوم من قبل المكتب المختص في إقليم كوردستان".

وأشار قائدي، إلى أن "جهود المكتب مستمرة دون انقطاع لإنقاذ ما تبقىمن المختطفين لدى التنظيم الإرهابي"، مضيفاً أن "عدد الناجين الذين تمتحريرهم حتى الآن بلغ 3,585 آلاف، في حين لا يزال مصير أكثر من 2,500 آخرينمجهولاً".

وفي 15 أغسطس/ آب في العام 2014 حاصر عناصر تنظيم "داعش" قرية"كوجو" جنوب غرب سنجار وقتلوا المئات من الرجال وسبوا النساء في واحدةمن أبشع الجرائم التي ارتكبت في العصر الحديث.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم "داعش" اختطف أكثر من 6,400 امرأةوطفل إيزيدي، اذ تم استعباد النساء والفتيات في ذاك الوقت، بينما تم تجنيد بعضالأطفال قسراً كمقاتلين في صفوف التنظيم.