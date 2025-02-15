اتفاق سري يقرب ألونسو من ريال مدريد وشرط وحيد لرحيل أنشيلوتي

2025-02-15 14:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ لا يستبعد ريال مدريد، قدوم الإسباني تشابي ألونسو مدرب بايرليفركوزن بعد نهاية الموسم، رغم الحالة الجيدة التي يمر بها الفريق خلال الفترةالأخيرة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

موقع "ريليفو" قال إن الإيطالي يريد الاستمرار مع ريال مدريد،خاصة وأن عقده ينتهي في 2026، وحتى إذا ظهر الفريق بمستويات سيئة، فهو يمتلك العذرالكافي بتعرض العديد من اللاعبين بالفريق لإصابات مختلفة.

وأما من ناحية مجلس إدارة النادي بقيادة الرئيس فلورنتينيو بيريز، فهميقدرون أنشيلوتي كثيراً، ويؤمنون بأنه "أفضل مدرب يمكن أن يحصلون عليه"،ويشعرون بأنه واحد منهم بالفعل، لذلك عرضوا عليه منصباً في الهيكل التنظيمي عندماتنتهي فترة عمله كمدرب.

وفي الوقت ذاته، قال "ريليفو" إن النتائج هي التي ستحدد إمكانيةرحيل أنشيلوتي عن ريال مدريد من استمراره، خاصة وأن الفريق تعرض لبعض الهزاتالعنيفة هذا الموسم، بالخسارة مرتين أمام برشلونة والنتائج الهزيلة في دوري أبطالأوروبا التي جعلته يلجأ إلى الملحق.

وإذا انتهى الموسم بكارثة "خسارة الدوري الإسباني والخروج بصورة مخيبةمن دوري الأبطال"، فإن القرار الطبيعي وقتها سيكون إقالة المدرب الإيطالي قبلعام من نهاية عقده.

ومن ناحية أخرى يترقب تشابي ألونسو الموقف من بعيد، لأنه متحمس للانتقالإلى ريال مدريد، واتفق مع فرناندو كارو الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن، علىمغادرة الفريق الألماني فوراً لو أتيحت له فرصة الذهاب إلى سانتياجو برنابيو.

وهو ما يعني أن النادي سيسمح له بالرحيل دون النظر إلى مدة عقده الحالي،لذلك لن تكون هناك أي مشكلة أو صعوبات لجلبه في حالة فشل أنشيلوتي في الفوز ببطولةهذا الموسم.