2025-02-15 14:45:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

بسم اللە الرحمن الرحیم





بیان هام لهيئة الدفاع

الی / كافة المعلمین في اقلیم كردستان





هيئة الدفاع عن المعلمین اعلنها سابقا وقالها بصریح العبارة ، بٲن زمن الالتزام بالدوام بدون رواتب قد ولی الی غیر رجعة ، لكن من الواضح ان السلطة القبلية والعائلية الجاهلة التي لم ولن تتعلم كیفية الحكم الرشید ، لاتحس بالاخرین و ترید سرقة راتب شهر الــ۱۲ للعام الماضي كباقي رواتب السنوات السابقة ، وترید صرفها في خدمة السلطات القبلية ذوي العقول المنغلقة والمنعزلة ، لایختلف اثنان علی ان اسباب بقاء سلطتهم هي عمالتهم للاجنبي وسرقتهم للاموال .





سنعلم النهبة الجهلاء درس الحقوق والواجبات ،من اجل ذلك سنستمر بالاعتصام وعدم الالتزام بالدوام ، ونعطیهم مهلة ۱٥ یوما لتوزیع راتب ال۱۲ واعطاء الموافقة الرسمية بتوطین الرواتب علی مصارف الرشید والرافدین ، وبخلاف ذلك سنعلن انتهاء العام الدراسي الحالي في اوائل شهر ٱذار ،ولانلتزم بالدوام لسلطة خارجة عن القانون ، كیفما تمردوا علی الدستور والقوانین العراقية ولایحترمون قرار المحكمة الاتحادية العلیا ، فسنعمل مثلهم ولانحترم اية قوانین وقرارات وارشادات لهذه السلطة الناهبة ، ونحن نعتقد ان هكذا سلطة یجب انهائها ولیس احترامها .





ونٶكد بصوت واحد ،لانقبل بمشروع حسابي ولانرضی بان تكون رواتبنا وقوت عوائلنا تحت ایادي ثقیلي الدم وكالحي الوجوه من ابناء العوائل الحاكمة والمالكة لمشروع حسابي ، لانقبل بان تكون رواتبنا تحت اوامر وایادی كتاكیت العائلة القبلیة الجاهلة .





ونحذر ٲي طرف سواء كان حكومیا او حزبیا ان یتوقفوا عن تهدید الكوادر التدریسیة والضغط علیهم .





هيئة الدفاع عن المعلمین والموظفین المحتجین





السبت ۲۰۲۰/۲/۱٥



