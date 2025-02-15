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هيئة الدفاع عن محتجي الأقليم: السلطة القبلية ترید سرقة الراتب وسنعلن انتهاء العام الدراسي ما لم تدفع وتوطن

هيئة الدفاع عن محتجي الأقليم: السلطة القبلية ترید سرقة الراتب وسنعلن انتهاء العام الدراسي ما لم تدفع وتوطن
هيئة الدفاع عن محتجي الأقليم: السلطة القبلية ترید سرقة الراتب وسنعلن انتهاء العام الدراسي ما لم تدفع وتوطن
2025-02-15 14:45:10 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -  

بسم اللە الرحمن الرحیم


بیان هام لهيئة الدفاع

الی / كافة المعلمین في اقلیم كردستان


هيئة الدفاع عن المعلمین اعلنها سابقا وقالها بصریح العبارة ، بٲن زمن الالتزام بالدوام بدون رواتب قد ولی الی غیر رجعة ، لكن من الواضح ان السلطة القبلية والعائلية الجاهلة التي لم ولن تتعلم كیفية الحكم الرشید ، لاتحس بالاخرین و ترید سرقة راتب شهر الــ۱۲ للعام الماضي كباقي رواتب السنوات السابقة ، وترید صرفها في خدمة السلطات القبلية ذوي العقول المنغلقة والمنعزلة ، لایختلف اثنان علی ان اسباب بقاء سلطتهم هي عمالتهم للاجنبي وسرقتهم للاموال .


سنعلم النهبة الجهلاء  درس الحقوق والواجبات ،من اجل ذلك سنستمر بالاعتصام وعدم الالتزام بالدوام ، ونعطیهم مهلة ۱٥ یوما لتوزیع راتب ال۱۲ واعطاء الموافقة الرسمية بتوطین الرواتب علی مصارف الرشید والرافدین ، وبخلاف ذلك سنعلن انتهاء العام الدراسي الحالي في اوائل شهر ٱذار ،ولانلتزم بالدوام  لسلطة خارجة عن القانون ، كیفما تمردوا  علی الدستور والقوانین العراقية ولایحترمون قرار المحكمة الاتحادية العلیا ، فسنعمل مثلهم ولانحترم اية قوانین وقرارات وارشادات  لهذه السلطة الناهبة ، ونحن نعتقد ان هكذا سلطة یجب انهائها ولیس احترامها .


ونٶكد  بصوت واحد ،لانقبل بمشروع حسابي ولانرضی بان تكون رواتبنا وقوت عوائلنا تحت ایادي ثقیلي الدم وكالحي الوجوه  من ابناء العوائل الحاكمة والمالكة لمشروع حسابي ، لانقبل بان تكون رواتبنا تحت اوامر وایادی          كتاكیت العائلة القبلیة الجاهلة .


ونحذر ٲي طرف سواء كان حكومیا او حزبیا  ان یتوقفوا عن تهدید الكوادر التدریسیة  والضغط علیهم .


هيئة الدفاع عن المعلمین والموظفین المحتجین


السبت  ۲۰۲۰/۲/۱٥


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