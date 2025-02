محافظ ذي قار وامين عام منظمة بدر هادي العامري يبحثان آفاق العمل المشترك من أجل المحافظة

2025-02-15 15:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:استقبل محافظ ذي قار، اليوم، الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في مضيف الشيخ عادل الحاج علي الدرجال، بحضور عدد من شيوخ ووجهاء المحافظة. ووفقًا لبيان تابعته شبكة أخبار الناصرية، بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكاتف بين مختلف المكونات الاجتماعية والسياسية في المحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار...

