وزير الموارد المائية يحذر من خطر الصيد الجائر ويؤكد على حماية الأهوار

2025-02-15 15:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وجه وزير الموارد المائية، عون ذياب عبدالله، باتخاذ إجراءات صارمة للحد من ظاهرة الصيد الجائر في أهوار محافظة ذي قار. وفي بيان صدر عن الوزارة تلقته شبكة اخبار الناصرية، اكد الوزير على ضرورة منع الصيد الجائر، خصوصاً في مواسم تكاثر الأسماك، بهدف الحفاظ على الثروة السمكية في...

