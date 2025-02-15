مقتل مواطن بإطلاق نار من قبل مجهولين بشعلة بغداد

2025-02-15 15:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بمقتل مواطن بإطلاق نار من قبل مجهولين بمدينة الشعلة في بغداد.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مسلحون فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مواطن مدني ضمن مدينة الشعلة في العاصمة بغداد ما اسفر عن مقتله"، مشيرا الى، ان "المسلحون قد لاذوا بالفرار".

وأضاف، ان "قوة أمنية وصلت لمكان الحادث وفتحت تحقيق لمعرفة ملابساته"، منوها على، انه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".