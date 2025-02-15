مصرع 4 فتيات وجرح 6 اخرين بحادثين منفصلين في البصرة وكركوك

2025-02-15 15:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بوفاة 4 فتيات واصابة 6 اخرين في حادثين منفصلين جراء انقلاب مركباتهم في البصرة وكركوك.

وقال مصدر امني، لـ"بغداد اليوم"، ان "حادثا مأساويا وقع بناحية الهارثة شمالي البصرة، لعائلة مكونة من الاب والام مع ثلاث فتيات انقلبت مركبتهم اثناء خروجهم لقضاء سفرة ترفيهية، ما أدى الحادث الى وفاة الـ الفتيات، فيما الاب والام حالتهم خطرة".

وأضاف، ان "المفارز الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث، فيما تم نقل البنات الى دائرة الطب العدلي والأب والام الى المستشفى لتلقي العلاج".

وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر طبية في ديالى اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن وفاة طفلة، وإصابة 4 من ذويها جراء انقلاب مركبة على طريق كركوك - بغداد، قرب ناحية العظيم شمالي ديالى"، من دون ان تدلي المصادر بمزيد من التفاصيل.