الإعمار تؤكد أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز مشروع ماء جديدة الشط

2025-02-15 15:45:02 - المصدر: واع

ديالى - واعأكدت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم السبت، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز مشروع ماء جديدة الشط.وذكر المكتب الإعلامي للمديرية العامة للماء التابعة لوزارة الاعمار والاسكان في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، أن "المدير العام للمديرية العامة للماء التابعة لوزارة الاعمار والاسكان، عمار عادل حسين، أجرى زيارة ميدانية إلى محافظة ديالى لمتابعة تنفيذ مشروع ماء جديدة الشط بطاقة 2000 متر مكعب بالساعة والاطلاع على تقدم الأعمال فيه"، لافتا إلى أنه "رافقه اثناء الزيارة مدير ماء محافظة ديالى مرتضى جاسم والكادر الفني المتقدم في المديرية العامة للماء وملاكات دائرة المهندس المقيم".وأكد حسين خلال جولته، بحسب البيان، على "أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية"، مشددًا على "ضرورة تذليل العقبات التي قد تعرقل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية".وأشار الى أن "المشروع يمثل خطوة مهمة في تحسين خدمات إيصال الماء الصالح للشرب لسكان المنطقة كونه من المشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي الذي تولي الوزارة اهتماما كبيرا في متابعة تنفيذه".وبين المكتب أن "هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تقوم بها المديرية العامة للماء بمختلف ملاكاتها لمتابعة مشاريعها في مختلف المحافظات بهدف الاسراع في انجاز المشاريع من اجل تطوير قطاع المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين".