التجارة: ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بميسان

2025-02-15 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت دائرة الرقابة التجارية أحد تشكيلات وزارة التجارة، اليوم السبت، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك في ميسان.وذكر مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفرق الرقابية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط (5،772) طناً من اللحوم الفاسدة والتي لا تحمل تاريخ مثبت للإنتاج وانتهاء الصلاحية، تباع في الأسواق التجارية للمحافظة والتي تظهر عليها تغير في الصفات الفيزياوية للحم مع ظهور الروائح الكريهة وتغيير في اللون مع سوء الخزن وحسب الكشف الصحي المثبت من قبل الفرق الصحية".وأضاف أن "الأجهزة الأمنية قامت بحجز كافة الكميات المضبوطة واتلافها موقعياً من قبل الأجهزة الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بقوت المواطنين وبما يؤمن الحفاظ على الأمن الغذائي للبلد".