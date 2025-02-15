برئاسة إياد علاوي.. الإعلان عن تأسيس التجمع المدني الوطني العراقي

2025-02-15 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - وسام الملاأعلن رئيس حزب الوفاق الوطني العراقي إياد علاوي، اليوم السبت، عن تأسيس (التجمع المدني الوطني العراقي) الذي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ونشطاء سياسيين.وقال القيادي في التجمع ورئيس اللجنة التحضيرية عدنان الدنبوس في كلمة له خلال التأسيس وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التجمع المدني الوطني العراقي يضم أحزاباً وشخصيات سياسية وطنية وشيوخ عشائر وكفاءات ونشطاء سياسيين"، لافتاً الى أن "هذا التجمع سيكون إطاراً جامعاً لكل من يؤمن بضرورة بناء دولة القانون والمؤسسات التي تقوم على العدل والمساواة وتحترم حقوق الإنسان وتضمن تكافؤ الفرص للجميع".وأشار الى أن "هذا التجمع هو تعبير عن إرادة وطنية خالصة تسعى الى الإصلاح والتغيير ضمن إطار القانون والدستور والعمل على بناء المؤسسات الناجزة وترسيخ مبادئ الديمقراطية الحقيقية"، داعياً "الى الوقوف مع هذا التجمع لتحويل هذا المشروع الوطني الى واقع ملموس يحقق تطلعات الشعب في الأمن والعدالة والتنمية المستدامة".وأكد أنه "لا بديل اليوم عن مشروع وطني حقيقي يضع الأسس الراسخة لدولة مدنية ديمقراطية تحمي حقوق مواطنيها وتعمل على استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة"، مبيناً أن "التجمع يهدف الى توحيد الجهود الوطنية المخلصة لبناء عراق قوي ومستقر، منفتح على العالم، ومبني على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، بعيداً عن المحاصصة والجهوية أو التدخلات الخارجية".