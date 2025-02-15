مباحثات بين بارزاني والشيباني حول مستقبل سوريا والعراق وحماية حقوق الكرد

2025-02-15 15:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، التطورات السياسية والأمنية في سوريا والعراق، حيث تم التطرق إلى أوضاع الجالية السورية في المنطقة وضمان مشاركتها في مستقبل البلاد.

وذكر اعلام حكومة اقليم كردستان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "الرئيس نيجيرفان بارزاني التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في ميونخ، فيما اكد على "أهمية حماية حقوق الشعب الكردي وجميع المكونات في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار"، مشيرًا إلى ضرورة "حل القضايا عبر الحوار والتفاهم والعمل من أجل مستقبل مستقر لجميع المكونات في سوريا".

من جانبه، شدد الشيباني على "التزام سورية بتحقيق الاستقرار وتوفير الظروف الملائمة للحوار الوطني"، معرباً "عن رغبة سورية في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كردستان وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الراهنة".

فيما وتناول اللقاء الوضع الإقليمي والتحديات المشتركة، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.



