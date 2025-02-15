استعدوا.. أمطار وموجة برد "شديدة" تداهمان العراق خلال الساعات المقبلة

2025-02-15 15:45:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الراصد الجوي علي الزيادي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، ان أجواء العراق ستشهد هطول أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة مع ترقب لموجة برد شديدة.

وقال الزيادي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك تشكيل لمنخفض ممطر يبدأ تأثيره هذه الليلة ويتعمق فجر ونهار يوم غد الأحد وينحسر فجر الإثنين، مؤدياً الى تساقط أمطار بين متوسطة قد تغزر في الأقسام الجنوبية وأجزاء من الفرات الأوسط، فيما تتفاوت الأمطار بشدة ببقية الأماكن وسط البلاد".

وبيّن ان "هناك حالة ماطرة شاملة يوم 20 شباط الحالي أيضا تشمل مناطق مختلفة مسببه أمطار غزيرة في بعض الأماكن من محافظات البلاد، إضافة لتعرض البلاد إلى موجة برد شديدة قد تعتبر الأشد منذ سنوات وتأتي في وقت متأخر من الموسم، وقد تسجل معدلات صفرية ساعات الفجر ونحو ١٤ مئوية نهاراً".