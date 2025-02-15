رئيس الإقليم يبحث مع وزير الخارجية الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين كوردستان وواشنطن

2025-02-15 16:25:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس اقليم كوردستان نيجیرڤان بارزاني، بعد ظهر اليوم السبت، بوزير الخارجية الأمريكي، السيد ماركو روبيو، وذلك في إطار جدول أعماله ضمن مؤتمر ميونيخ للأمن.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه خلال الاجتماع، مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق وإقليم كوردستان، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان الأوضاع الأمنية، مخاطر الإرهاب، وسبل مواجهة تهديدات تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأعرب الرئيس بارزاني عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المستمر للعراق وإقليم كوردستان، لا سيما في جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما شدد على أهمية استمرار التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في هذه المجالات.

ووجه الرئيس نيجیرڤان بارزاني دعوة رسمية لوزير الخارجية الأمريكي لحضور مراسم افتتاح المبنى الجديد للقنصلية العامة الأمريكية في اربيل، وهو ما رحّب به الوزير ماركو روبيو وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المناسبة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية ماركو روبيو التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعمها للعراق وإقليم كوردستان كشريك استراتيجي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والتقدم.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا وأوضاع الكورد هناك، باعتبارها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.