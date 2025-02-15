رئيس الوزراء والسيناتورة الأميركية يبحثان التعاون بين العراق والولايات المتحدة

2025-02-15 16:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكن التعاون بين العراق والولايات المتحدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل بمقرّ إقامته في ميونخ، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن".وأضاف، أنه "جرت- خلال اللقاء- مناقشة العلاقات وسبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، في مختلف المجالات في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، من أجل علاقة استراتيجية طويلة الأمد، تخدم مصالح الطرفين".من جانبها، أكدت السيناتورة سلوتكن- حسب البيان - دعم بلادها لـ "العراق وتطلعاته، ومواقفه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يؤمن مصالح دول المنطقة ويعزز الاستقرار المستدام".