فيرمين لوبيز: برشلونة سيكون في نهائي دوري الأبطال

2025-02-15 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

عبر لاعب وسط برشلونة، فيرمين لوبيز، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن ثقته بقدرة الفريق الكتالوني، على التواجد في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الحالي.

وقال فيرمين لوبيز، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إنني "أمتلك دائمًا القدرة على التقدم إلى منطقة الجزاء وإنهاء الهجمات بشكل جيد. لم تسر الأمور بشكل جيد في الجزء الأول من الموسم، لكنني الآن أشعر بثقة أكبر، والمدرب يمنحني المزيد من الفرص، وأنا أحاول مساعدة الفريق".

وعن وضعية برشلونة حاليًا مع دخول الفريق مرحلة حاسمة من الموسم، أوضح: "هذا الجزء الأكثر جمالًا، لكنه أيضًا الأكثر صعوبة في الموسم. نحن في ديناميكية جيدة، ونعمل بشكل جيد. نحن مستعدون لما هو قادم. ستكون هناك مباريات صعبة، لكننا متحدون لتحقيق الأهداف، والتي تتمثل في الفوز بالألقاب."

وحول ذكرياته لآخر نهائي لبرشلونة في دوري الأبطال عام 2015، كشف: "كنت في المنزل، في إل كامبيو. كنت في الثانية عشرة من عمري، وكان ذلك قبل عام من انضمامي إلى النادي".

وزاد: "شاهدت المباراة مع والديّ وأخي، وكانت لحظة سعيدة للغاية. في النهاية. أنا مشجع لبرشلونة منذ الطفولة، وكانت ليلة لا تُنسى."

واختتم بثقة: "هذا العام، سنكون في نهائي دوري أبطال أوروبا".

المصدر: وكالات