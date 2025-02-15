التجارة العراقية تتحرك لضبط الأسعار قبل رمضان: لا تتهافتوا على الشراء

2025-02-15 16:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم السبت، عن إطلاق وجبة جديدةمن السلة الغذائية في الـ 20 من شهر شباط/فبراير الحالي، وذلك ضمن استعداداتها لاستقبالشهر رمضان المبارك، وبينما أكدت استمرار متابعتها للسوق المحلية واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبلشهر رمضان.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنالسلة الغذائية كان لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لا سيما العوائلالفقيرة وذوي الدخل المحدود، من خلال توفير المواد الأساسية بأسعار مدعومة.

كما أوضح البيان أن الوزارة اتخذت إجراءات استباقية لدعم استقرار الأسعارفي الأسواق المحلية، ومنها افتتاح أسواق (الهايبر ماركت) التي ساهمت في إعادة التوازنللأسواق عبر البيع بأسعار الجملة، مع تقديم تخفيض بنسبة 20% لعوائل الرعاية الاجتماعية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبلشهر رمضان، مؤكدة أن أسواق (الهايبر ماركت) ستوفر جميع المواد الغذائية على مدار اليومبأسعار مدعومة، كما سيتم توزيع 7 مواد للمشمولين بالسلة الغذائية و11 مادة لعوائل الرعايةالاجتماعية، مما سيسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار.