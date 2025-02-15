السوداني يؤكد حرص الحكومة وسعيها للتعاون مع الشركات العالمية الرصينة

2025-02-15 16:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل في ميونخ نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص للطائرات المروحية

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، في مقرّ إقامته بمدينة ميونخ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ايرباص للطائرات المروحية السيد ستيفان تومي.





وجرى، خلال اللقاء، التباحث في تطوير التعاون المشترك في مجالات التدريب والصيانة وتحديث الأسطول الجوي، وذلك في ضوء العقد الثنائي لتجهيز العراق بطائرات مروحية مقاتلة، مع التأكيد على تسريع إجراءات تنفيذ بنود العقد.





وأكد السيد السوداني حرص الحكومة وسعيها للتعاون والشراكة مع الشركات العالمية الرصينة، وتقديمها كل التسهيلات المطلوبة لتوفير الأرضية الملائمة لعملها في العراق.