أزمة سياسية جديدة تضرب ديالى.. مجلس المحافظة يقاضي المحافظ بتهم خطيرة (وثيقة)

2025-02-15 16:40:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وثيقة، عن تحريك مجلس ديالى دعوى قضائية ضد المحافظ عدنانالشمري، أمام محكمة النزاهة في بعقوبة، على خلفية اتهامات بتعطيل عجلة الاستثماروعرقلة قرارات المجلس.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الشكوى جاءت بسبب إيقاف عملهيئة الاستثمار في المحافظة، وحل مجلسها، إضافة إلى امتناع المحافظ عن تنفيذقرارات مجلس ديالى، مما أدى إلى شلل في المشاريع الاستثمارية وتأثير سلبي علىالتنمية الاقتصادية في المنطقة.

يُذكر أن رئيسمجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفقنيوز، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لاعضاء من أجل عدم حضورالجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى معقرب الانتخابات.

وكان مجلس ديالىقرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزاراللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائيلانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.