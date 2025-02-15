"الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة" على طاولة السوداني وسيناتورة أمريكية في ألمانيا

2025-02-15 16:40:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، مع عضومجلس الشيوخ الأمريكي، إليسا سلوتكن، الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بين بغدادوواشنطن.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"السوداني استقبل، اليوم السبت، بمقرّ إقامته في ميونخ، عضوة مجلس الشيوخالأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن".

وأضاف البيان، أن "اللقاء ناقش العلاقات وسبل تعزيز التعاون بينالعراق والولايات المتحدة، في مختلف المجالات في ضوء الاتفاقيات والتفاهماتالمشتركة، من أجل علاقة ستراتيجية طويلة الأمد، تخدم مصالح الطرفين".

من جانبها، أكدت السيناتورة سلوتكن، بحسب البيان، دعم بلادها للعراقوتطلعاته، ومواقفه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يؤمن مصالحدول المنطقة ويعزز الاستقرار المستدام.