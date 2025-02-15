رئيس الوزراء يدعو شركة بلانت لزيارة العراق والتعاون في القضايا المناخية والجغرافية

2025-02-15 17:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة لشركة بلانت (planet) المتخصصة في مجال الخرائط والجيولوجيا لزيارة العراق و للتعاون في القضايا المناخية والجغرافية وإجراء مسوحات شاملة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل الرئيس التنفيذي لشركة بلانت (planet) المتخصصة في مجال الخرائط والجيولوجيا، ويل مارشال والوفد المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ61".وأضاف، أنه "جرى- خلال اللقاء- بحث إمكانية التعاون مع الشركة في العديد من المجالات الاستكشافية والمناخية، في ظل توجه الحكومة نحو تطوير القطاع الصناعي، من خلال استثمار الموارد الطبيعية، في ظل ما يملكه العراق من احتياطيات للثروات المعدنية لا سيما الكبريت والفوسفات، وغيرها".ووجّه السوداني- بحسب البيان- دعوة للشركة لـ"زيارة العراق، للتعاون في القضايا المناخية والجغرافية وإجراء مسوحات شاملة؛ من أجل تأمين قاعدة بيانات متكاملة تخدم استثمار الثروات الطبيعية".