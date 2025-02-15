دوري نجوم العراق.. الحدود يحقق الفوز على ضيفه الميناء

2025-02-15 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق الحدود على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 20 في دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة 2:30 بعد ظهر اليوم على ملعب الساحر احمد راضي في بغداد.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الميناء بنتيجة 2-1 ، سجل الميناء اولا في الدقيقة 16 عن طريق علاء عبد الزهرة، وتمكن الحدود من تعديل النتيجة في الدقيقة 23 عن طريق محمد فاروق.

وعاد الميناء ليسجل هدفه الثاني عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 45+4، وفي الشوط الثاني تمكن فريق الحدود من تعديل النتيجة عن طريق المحترف دينيز اونديف ليعود الحدود ليسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 88 عن طريق نفس اللاعب.

وشهد اللقاء طرد لاعب الحدود مجتبى علي في الدقيقة 90+5 لتراكم البطاقات .

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 13 بالمركز 19 ، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 20 بالمركز 16 .