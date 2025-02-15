التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوروز والزوراء في دوري نجوم العراق

2025-02-15 17:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة نوروز وضيفه الزوراء، فياللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة أقيمت على ملعب نوروز عند الساعة الثانية بعد الظهر، وانتهى شوطهاالأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، تقدم الزوراء عند الدقيقة 57 بعد تسديدة من كاظم رعداصطدمت بمدافع نوروز وائل بن عثمان، لتغير اتجاهها وتخدع الحارس هاني شاكر، معلنةًهدف التقدم للزوراء بـ”النيران الصديقة”.

لكن نوروز تمكن من إدراك التعادل عند الدقيقة 81، بعدما أطلق آسو رستمتسديدة قوية سكنت شباك الحارس جلال حسن.

وشهد اللقاء حالة طرد لأحد لاعبي نوروز قبل نهاية الشوط الأول، ليكملالفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبحرصيد نوروز 27 نقطة في المركز العاشر.