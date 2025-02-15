التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الزوراء ونوروز في دوري النجوم

2025-02-15 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة الزوراء ونوروز، اليوم السبت، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نوروز لحساب الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق.وبهذه النتيجة، رفع الزوراء رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد نوروز 27 نقطة في المركز العاشر.وفي مباراة ثانية ولحساب الجولة نفسها، تغلب الحدود على الميناء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وسجل للميناء علاء عبدالزهرة هدفين في الدقيقة (16 و45+4)، وللحدود فاروق محمد (23) وديني انتوي (54 و88).وبهذا الفوز رفع الحدود رصيده إلى النقطة 13 ليحل بالمركز 19، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 20 في المركز 16.