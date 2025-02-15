نيجيرفان بارزاني يبحث مع وزير الخارجية الفرنسي الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط

2025-02-15 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، في ميونخ مع جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، اليوم السبت، العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان وفرنسا، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية، الأمنية والاقتصادية.

وذكر بيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن بارزاني أعرب عن تقدير شعب كوردستان للصداقة والدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا للإقليم، لا سيما في محاربة الإرهاب وترسيخ الاستقرار، مشددًا على أهمية تطوير العلاقات مع فرنسا في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الوزير جان-نويل بارو التزام فرنسا بتعزيز تعاونها مع إقليم كوردستان، مشيرًا إلى دور الإقليم في حفظ استقرار العراق والمنطقة، كما جدد تأكيد التزام فرنسا بدعم العراق وإقليم كوردستان في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى الوضع في سوريا، لا سيما أوضاع الكورد هناك، والتطورات في الشرق الأوسط بشكل عام، بحسب البيان.