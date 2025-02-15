أشاد بدور هولندا في دعم البيشمركة.. نيجيرفان بارزاني يجري مباحثات مع ديك شوف

2025-02-15 17:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني،يوم السبت، على ضرورة التعاون مع هولندا، فيما أشاد بدورها ضمن التحالف الدولي فيمواجهة الإرهاب، ودعمها المستمر للبيشمركة.

جاء ذلك، خلال لقائه رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، وذلكضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، العلاقات بين هولندا والعراق وإقليمكوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظرحول التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا.

وأكّد بارزاني، أهمية التعاون مع هولندا، كما أشاد بدورهاضمن التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعمها المستمر في تدريب قوات البيشمركةوتعزيز قدراتها الدفاعية.

من جانبه، جدّد رئيس الوزراء الهولندي، التزام بلادهبمواصلة دعم إقليم كوردستان، مشيرًا إلى رغبة هولندا في توسيع مجالات التعاون،خاصة في قطاعي الأمن والاقتصاد.

كما تطرق الاجتماع، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمامالمشترك، وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار فيالمنطقة.