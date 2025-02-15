وثيقة متداولة .. عمار الحمداني يزور وصلا ضريبيا بقيمة 7 مليارات دينار ويقدمه لمحافظة بغداد

2025-02-15 17:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثائق رسمية متداولة، عن قيام عمار الحمداني بتزوير وصل صرف الاستحقاق الضريبي وتقديمه لمحافظة بغداد لـ"يتهرب" من دفع ضرائب بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار على شركتين للمقاولات يملكهما وهما (شركة طريق المحبة) و(شركة بيرق الأمير).

وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فان الهيئة العامة للضرائب خاطبت المدعي العام/ محكمة جنايات الرصافة/ شعبة التحري بإيقاف عمل شركات الحمداني وأبلغت قسم الشركات بوقف التعامل مع عمار الحمداني وعدم منح الشركتين براءة ذمة وعدم ممانعة وصرف استحقاق بسبب التزوير.

ادناه نص الوثيقة المتداولة:









