السوداني والسيناتورة الأمريكية يبحثان التعاون بين العراق والولايات المتحدة

2025-02-15 17:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (15 شباط 2025)، مع السيناتورة الأمريكية إليسا سلوتكن التعاون بين العراق والولايات المتحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، استقبل بمقرّ إقامته في ميونخ، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتورة إليسا سلوتكن".

وأضاف، أنه "جرت- خلال اللقاء- مناقشة العلاقات وسبل تعزيز التعاون بين العراق والولايات المتحدة، في مختلف المجالات في ضوء الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة، من أجل علاقة استراتيجية طويلة الأمد، تخدم مصالح الطرفين".

من جانبها، أكدت السيناتورة سلوتكن- حسب البيان - دعم بلادها لـ "العراق وتطلعاته، ومواقفه الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يؤمن مصالح دول المنطقة ويعزز الاستقرار المستدام".