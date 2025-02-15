المالكي يحذر من "فوضى عراقية" على غرار سوريا ولبنان

2025-02-15 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي،يوم السبت، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالدستور، فيما حذر من خطر "إعلام فاسد"يريد خلق الفوضى في البلاد، كما جرى في كل من فلسطين ولبنان وسوريا.

وقال المالكي، خلال كلمة في ذكرى تأسيس حركة البشائر،وحضرتها وكالة شفق نيوز: "نشهد اليوم فوضى في العالم، وهناك مواجهات لدولةتجاه دولة ومجتمع تجاه آخر، وندرك حجم أخطار هذه الفوضى في مجتمعنا بعد ماحدث فيغزة ولبنان وسوريا".

وأضاف أن "الشعب الذي استطاع ان يتمرد على جرائمصدام وهمجية نظامه قادر اليوم على ان يسطر اروع الملاحم ويردع اعتى الهجمات ضدداعش وارهابها كما انتفضت جميع العشائر العراقية الاصيلة لتكبح تلك العصابات وتطردشرورها التي كادت ان تطال كل المنطقة بفضل فتوى الجهاد الكفائي".

وتابع المالكي: "نحن وغيرنا يجب ان نعمل لتظهرالعدالة والمساواة في دولة قوية امنة، وان الدستور هو المرجع الاعلى لدولة يحكمهاالقانون ولا ضمان لدولة دون قانون ودستور يحكم ازدهارها".

ودعا رئيس ائتلاف دولة القانون، الجميع حكومة وحركاتوجهات إلى "الوقوف جميعا لدعم الدولة والقانون، لأن هناك خروقات وتجاوزاتتتنافى مع القانون"، معتبراً أن "الإعلام الفاسد لا يخلق الا الفوضىوالاعلام الايجابي هو الذي يحل المشكلات، والاعلام مادة خطرة جدا اذا أسيء التعاملبها".