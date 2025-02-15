"البشائر" تهاجم حكومة السوداني وتوجه رسائل مزدوجة

2025-02-15 17:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هاجمت حركة "البشائر" التي يتزعمهارئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، يوم السبت، حكومة محمد شياع السوداني، معتبرةأن برنامجها الوزاري "رهينة العشوائية والحلول المؤقتة غير المدروسة"،فيما وجهت جملة رسائل إلى السلطات العراقية.

وشدد النائب محمد الرميثي، في كلمة لحركة البشائر، فيذكرى تأسيسها التاسعة، التي حضرتها وكالة شفق نيوز، على ضرورة أن تتضمن البرامجالحكومية معايير علمية وحلول عملية للمشكلات المتراكمة وألّا تبقى رهينة العشوائيةوالحلول المؤقتة، غير المدروسة".

ودعا الرميثي، الحكومة إلى "الالتزام بالقيودالقانونية وخاصة في مجال صرف الموازنة، باعطاء المحافظات استحقاقاتها، وعدم التفردبتوجيه المستحقات خلافاً للقانون، ووفقا للمصالح الانتخابية وغيرها".

كما طالب، مجلس النواب، إلى تفعيل دوره التشريعيوالرقابي، لحماية العملية الانتخابية من استخدام موارد الدولة والمال العام فيالتأثير على نتائج الانتخابات، وذلك من خلال قانون انتخابات عادل وصارم يحميمدخلات العملية الانتخابية ونتائجها".

هذا ودعا الرميثي، القضاء العراقي، إلى "الإسراع فيحسم القضايا وملفات المسؤولين، قبل البدء في عملية تسجيل الأحزاب والكياناتوالشخصيات، التي تنوي المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورأى أن "من الواجب الوطني والأخلاقي على أعضاء مجلسالنواب، تشريع قانون يحمي حقوق مجاهدي الحشد الشعبي، ويحميها من المتربصينوالمتلاعبين، فلا مبرر لتأخيره كل هذاالوقت، سوى الرغبات الذاتية والمصالح الجهوية، وهي تخالف القانون وتجافي المبدأوالوفاء".

وخلص الرميثي، إلى القول إن "حركة البشائر تسير بخطىثابتة مسترشدة برؤية المالكي التي تؤكد على التكامل بين العمل السياسي والمبادئوالقيم السامية"، مردفاً: "نحرص على أن نكون إنموذجًا فريدًا يجمع بينالتنظيم العقائدي المتين، والعمل الميداني الفاعل، والتحشيد الإعلامي المدروس".