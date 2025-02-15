بحوزته اجهزة اتصال محظورة.. القبض على "زعيم" عصابات التسول في كركوك

2025-02-15 19:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك يوم السبت، بإلقاء القبض على زعيم عصابة مسؤولة عن إدارة شبكة واسعة من المتسولين في المدينة، بعد عملية ملاحقة أمنية وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوة أمنية تلقت معلومات عن وجود شخص يقوم بمهام زعامة التسول في كركوك وجاءت عملية الاعتقال بعد الاشتباه بسيارة من نوع جيب حيث طلبت القوات الأمنية من سائقها التوقف لإجراء التفتيش، إلا أنه حاول الفرار، مما استدعى تحرك مفارز الطوارئ بتوجيه مباشر من قائد الشرطة، وتحت إشراف مدير شرطة الطوارئ في كركوك، عصام زنگنة، إلى أن تمت محاصرته والقبض عليه وسط كركوك قرب مبنى قائمقامية كركوك".

وأضاف المصدر؛ أنه "تم العثور داخل السيارة على شخصين من سكان كركوك وبغداد، وبحوزتهما أجهزة اتصال غير قانونية، هواتف محمولة، مبالغ مالية، ولوحات تحمل كتابات مزيفة تُستخدم لاستعطاف المواطنين".

وتابع المصدر "كما تم العثور على طفل كان يُستغل في عمليات التسول، إضافةً إلى لوحات ولافتات دعائية مزيفة يتم توزيعها في شوارع كركوك بحجة الأعمال الخيرية، لكنها تُستخدم كغطاء لجمع الأموال بطرق احتيالية"، مشيراً إلى أن "العصابة كانت تدير شبكة منظمة من المتسولين، ويتم توزيعهم في شوارع المدينة يوميًا، مستغلين مشاعر المواطنين لكسب تعاطفهم".