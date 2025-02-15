الزراعة توضح آلية تجديد عقود الأراضي للفلاحين

2025-02-15 19:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأوضحت وزارة الزراعة، اليوم السبت، آلية تجديد عقود الأراضي الزراعية للفلاحين، فيما أكدت أن القانون يسمح بتأجير الأراضي الزراعية لمدة 25 سنة.وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "قانون إيجار الأراضي الزراعية رقم 24 لسنة 2024 أقر لتعديل قانون تأجير الأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983".وأضاف، أن "القانون المعدل يسمح بأن يكون عقد الإيجار لمدة 25 سنة بموافقة وزير الزراعة أو من يخوله، وتكون قابلة للتجديد لمدة عشر سنوات في كل مرة".وأوضح، أن "التجديد لا يشترط فيه انتهاء مدة عقد الإيجار، ويسمح للمستأجر بتقديم طلب استئجار لأغراض الزراعة ومشاريع الثروة الحيوانية، والمشاريع المكملة للنشاط الزراعي بجانبيه النباتي والحيواني؛ من أجل تنمية الثروة الحيوانية وتطوير الصناعات التكميلية التي تدعم القطاع الزراعي".