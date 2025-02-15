عشية تعديله.. قانون تعادل الشهادات يشعل الجدل بين مؤيد ومعارض

2025-02-15 19:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يسعى مجلس النواب العراقي يوم غدٍ الأحد إلى التصويت على إقرارقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 بعدإجراء التعديلات المطلوبة عليه.

ومثّل إقرار قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبيةرقم 20 لسنة 2020 في العراق، طفرة نوعية في مجال التعليم العالي حينها، حيث فسح المجالأمام الآلاف من الطلبة العراقيين من الحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراهوكل بحسب اختصاصه بعدما سهّل الإجراءات المطلوبة لغرض الحصول على هذه الشهادات.

ويقول عضو لجنة التعليم النيابية، الدكتور أثير ياسين، إن "قانونأسس تعادل الشهادات السابق تم إقراره في ظروف صعبة مر بها العالم أجمع أثناء فترة جائحةكورونا، ونحن في لجنة التعليم النيابية نسعى لإعادة النظر في قوانين التعليم العاليوتعديل المهم منها وحسب الظروف الحالية، وبما يتناسب مع مصلحة البلد بشكل عام".

وأضاف ياسين لوكالة شفق نيوز، أن "التعديل الجديد للقانون يهدف إلىتحصين الشهادة العليا من بعض الجامعات الخارجية، حيث وصل ببعضها إلى اعطاء الشهادةدون حضور الطالب إلى مقر الجامعة بمقابل مالي جيد تحصل عليه الجامعة من الطالب، أيأنها باتت تعتبر دكاكين وليست جامعات".

وبيّن، أن "القانون الجديد فرض على الجهات الحكومية احتساب شهادةالموظف الحاصل عليها وفقاً للقانون الجديد، إذا كان يمتلك الشروط المطلوبة والتي أبرزهاامتلاكه موافقة الجهة التي يتبع لها قبل المباشرة بالدراسة".

وتابع، "كما أن التعديلات الجديدة للقانون تضمنت جعل مدة إقامة دراسةالماجستير سنة دراسية واحدة والدكتوراه كذلك، باستثناء الدراسة البحثية التي ستكونمدة إقامتها 6 أشهر متصلة أو منفصلة"، مرجحاً أن "يوم غد سيتم التصويت علىالقانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً خلال الفترة المقبلة".

صعوبة الدراسة

وأبدى موظفون وطلبة عراقيون امتعاضهم عبر وكالة شفق نيوز، من التعديلاتالجديدة في القانون، قائلين إن "الحكومة تسعى لمنعنا من تحقيق أحلامنا بإكمالالدراسات العليا من خلال تضمين التعديل الجديد للقانون معايير صارمة لاعتماد الشهاداتالأجنبية، مما يجعل من الصعب على بعض الطلاب استيفاء هذه المعايير".

وأضافوا، أن "تعديل القانون الجديد فرض فترة إقامة طويلة للطلبة الذينيرغبون بالدراسة خارج البلاد، وبالتالي ستزداد التكاليف المالية والمصاريف على الطلابفي الدول التي يذهبون للدراسة فيها".

يذكر أن المستشار الثقافي العراقي في إيران، ياسر عبد الزهراء، أعلن مطلعالعام الحالي، أن "هناك أكثر من 80 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية،وأن 95% منهم اختاروا جامعاتهم على نفقتهم الخاصة".