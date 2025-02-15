القبض على شبكة تسول في كركوك تعطي للأطفال 10 الاف يوميا

2025-02-15 19:30:11 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

أعلنت مديرية نجدة كركوك، اليوم السبت، القبض على زعيم عصابة مسؤولة عن إدارة شبكة واسعة من المتسولين في المدينة، بعد عملية ملاحقة أمنية انتهت بتوقيفه بالقرب من مبنى القائمقامية.





وذكرت المديرية في بيان تلقته "الاولى"، انه " تم القبض على زعيم عصابة مسؤولة عن إدارة شبكة واسعة من المتسولين في المدينة، بعد عملية ملاحقة أمنية انتهت بتوقيفه بالقرب من مبنى القائمقامية".





وأضافت، ان "عملية الاعتقال جاءت بعد الاشتباه بسيارة من نوع (جيب)، حيث طلبت القوات الأمنية من سائقها التوقف لإجراء التفتيش، إلا أنه حاول الفرار، مما استدعى تحرك مفارز الطوارئ بتوجيه مباشر من قائد الشرطة، وتحت إشراف مدير شرطة الطوارئ في كركوك، عصام زنگنة، إلى أن تمت محاصرته والقبض عليه".





وتابعت، أنه "تم العثور داخل السيارة على شخصين من سكان كركوك وبغداد، وبحوزتهما أجهزة اتصال غير قانونية، هواتف محمولة، مبالغ مالية، ولوحات تحمل كتابات مزيفة تُستخدم لاستعطاف المواطنين".





وأشارت الى انه "تم العثور ايضاً على طفل كان يُستغل في عمليات التسول، إضافةً إلى لوحات ولافتات دعائية مزيفة يتم توزيعها في شوارع كركوك بحجة الأعمال الخيرية، لكنها تُستخدم كغطاء لجمع الأموال بطرق احتيالية".





وبينت، أن "العصابة كانت تدير شبكة منظمة من المتسولين، يتم توزيعهم في شوارع المدينة يوميًا، مستغلين مشاعر المواطنين لكسب تعاطفهم".





وكشفت التحقيقات بحسب البيان، أن "الأطفال الذين تم إنقاذهم من قبل قوة نجدة كركوك اعترفوا بأنهم كانوا يتلقون مبلغ 10 الاف دينار يوميًا مقابل التسول عند التقاطعات، بينما تذهب باقي الأموال التي يجمعونها إلى أفراد شبكة العصابة".