تصدير نفط كوردستان.. بغداد تريد تعويض خسارة 19 مليار دولار

2025-02-15 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد وزيرالخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، عمل بغداد على تسوية القضايا الفنية معحكومة إقليم كوردستان، لإعادة تشغيل خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى تركيا، وذلك بعدإغلاق دام قرابة عامين كلف العراق نحو 19 مليار دولار من العائدات المفقودة.

وقال حسين، لوكالةبلومبرغ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "تم الاتفاق على الإطار القانوني، والآنيتعلق الأمر بالأسئلة الفنية بين شركات النفط والحكومتين الاتحادية والإقليم للبدءفي التصدير"، مبيناً أن المناقشة الآن بين الحكومتين تدور حول عدد البراميل،وما إذا كان من الممكن تصديرها وعدد البراميل التي سيتم استخدامها للاستهلاكالداخلي".

وأوضح أن "إنتاجالنفط في الإقليم يبلغ حوالي 280 ألف إلى 300 ألف برميل يوميًا وتقدر حكومة إقليمكوردستان احتياجاتها للاستهلاك المحلي بما في ذلك توليد الطاقة بحوالي 110 إلى 120ألف برميل يوميًا، مضيفًا أن بغداد تعتقد أن عددًا أقل قد يكون كافيًا".

وردّ حسين، عن كمية النفطاللازمة للاستخدام المحلي، بالقول: "آمل أن يتمكنوا من البدء في التحدث معبعضهم البعض الأسبوع المقبل وأعتقد أنه إذا توصلوا إلى اتفاق في غضون أيام قليلة،فسيكون الأمر قد انتهى".

أوقفت تركيا التدفقاتعلى خط الأنابيب، الذي ينقل النفط من إقليم كوردستان في العراق إلى ميناء جيهانالتركي، في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولاركتعويضات للعراق لنقل النفط دون موافقة بغداد، رفضت أنقرة دفع الغرامة حينها وطلبتمن أربيل دفعها.

وعن الأزمة، رأى وزيرالخارجية العراقي أنها "نزاع صغير"، مشيراً إلى أنه يمكن التعامل معهعندما تنخرط الدولتان في محادثات لتجديد عقد نقل النفط، الذي سينتهي العام المقبل،وإذا بدأت صادرات النفط، فسيتم حل مثل هذه القضايا".

وبحسب حسين، فإن فرص إعادة تشغيل خط الأنابيب "في أقربوقت ممكن" زادت بعد أن وافق البرلمان العراقي على تعديل في قانون الميزانيةلزيادة الدفع مقابل الإنتاج والنقل إلى 16 دولاراً من 6 دولارات للبرميل. وأضاف أنشركات النفط وافقت على الدفع، وهو ترتيب "مؤقت" إلى أن يتم التحقيق منقبل طرف ثالث من قبل خبراء أجانب في التكلفة الفعلية للإنتاج والنقل.

وتابع: "عندما يكونخط الأنابيب جاهزاً وعندما تكون شركات النفط جاهزة، يمكنها التصدير.. إلى أن يكونهناك تقييم للتكلفة الحقيقية، ستكون 16 دولاراً للبرميل.. يمكن تغيير ذلك".

وخلص حسين، إلى القول:"سيظل إنتاج العراق محدودًا لأننا ملتزمون باتفاقيات أوبك وأوبك+، ولكن منالمهم بالنسبة للعراق أن يصدر النفط مرة أخرى عبر خط الأنابيب هذا.. ليس لدينا أيخط أنابيب آخر غير هذا.. وبالتالي فإن وجود خط أنابيب يعمل بالنسبة لنا أمر مهم..إنه يمنح نوعًا من الأمان في هذا الوضع الرهيب في العالم وفي منطقتنا حيث يمكنناتصدير نفطنا".

وأدى إغلاق خط الأنابيبإلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئنافتدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق،المصدر الرئيسي للخام.

وكان العراق يصدر نحو400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبرخط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذاالشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخامبمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناعحكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو).

وقالت تركيا مراراًوتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات،كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيبالعراقي التركي.

وقد يشكل استئنافالشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاقأوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة.

ويخضع إنتاج وصادراتمنظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالدترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".