2025-02-15 19:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن الجناح المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي،يوم السبت، من هز شباك نيوكاسل بثلاثة أهداف في الشوط الأول، مفتتحاً بذلك رصيد أهدافهفي الدوري الإنجليزي.

واستطاع مرموش تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 19 قبل أن يعود مجددا ويسجلالهدف الثاني في الدقيقة 24.

وعاد الهداف المصري ليهز شباك نيوكاسل مرة ثالثة في الدقيقة 33 معلنا عنأول هاتريك له في الدوري الإنجليزي.

كان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد أعلن في 23 كانون الثاني/يناير الماضي،رسميا ضم الدولي المصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني بعقدة لمدة 5 سنوات.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة كلفت "السيتزن 75 مليون يورو، إلى جانب5 ملايين كحوافز إضافية".